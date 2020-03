“Estamos solos. La administración no nos ha dado ningún elemento de protección. Todos los trajes que tenemos los hemos conseguido por nuestros propios medios”, denunció. “Aunque no tenemos ningún fallecido, sí tenemos casos de profesionales que se han contagiado y que están en cuarentena, pero no tenemos la cifra exacta”, indicó Juan José para el diario español.