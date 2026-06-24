México

¿Cuál es la temperatura promedio en Ecatepec?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Ecatepec.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este miércoles, se estima que en Ecatepec habrá un 86% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 22 centígrados y una mínima de 13°. La nubosidad será del 73% y por la noche habrá una probabilidad del 63% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

PUBLICIDAD

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec sufre problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país beneficiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en EcatepecClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: alerta por lluvias fuertes en estas zonas de la capital y Edomex

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: alerta por lluvias fuertes en estas zonas de la capital y Edomex

¿Félix Salgado declinó ir por la gubernatura de Guerrero? Esto es lo que sabemos

El senador de Morena solicitó licencia y confió en que el partido le permitiera el registro para la encuesta interna a la candidatura del estado

¿Félix Salgado declinó ir por la gubernatura de Guerrero? Esto es lo que sabemos

¿Noroña tiene un hijo no reconocido? Periodista asegura que el legislador de la 4T es padre de Emiliano González

La investigación también cuestiona los contratos y remuneraciones recibidas por el asesor en el Senado

¿Noroña tiene un hijo no reconocido? Periodista asegura que el legislador de la 4T es padre de Emiliano González

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

El comentarista cuestionó la posible titularidad de Memo Ochoa, quien sumaría sus primeros minutos como portero en su sexta aparición en una Copa del Mundo

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 23 de junio

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 23 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Detienen a dos policías por presuntamente filtrar información al CJNG en Tijuana, Baja California

FGE decomisa 83 máquinas tragamonedas en Michoacán: estas son las cifras que deja ese negocio al crimen organizado

Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido

Policía municipal muere tras ser atacado por asaltante en San Mateo Atenco: cae el presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Michelle Salas reacciona a los rumores del estado de salud de Luis Miguel

Survivor México: quién es quién entre los participantes de la temporada 2026

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

DEPORTES

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa previo al México vs Chequia: “Tuvo una pésima campaña”

Alexandra Leclerc, la esposa mexicana del piloto de F1 con Ferrari, Charles Leclerc, desata especulaciones sobre un posible embarazo

Esto dijo Javier Aguirre sobre Memo Ochoa y un posible homenaje en el México vs Chequia

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Croacia consigue su primera victoria en el Mundial 2026 tras derrotar a Panamá en Toronto: Ante Budimir marcó el gol