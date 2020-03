No obstante, las medidas de contención se ejecutan para disminuir el número reproductivo para que en la séptima semana no haya 128= 2(x7) casos y reducirlo a 1.7, (1.7)x7 = 41 casos, una cifra menos elevada. Esto se logrará esencialmente con las medidas de distanciamiento social como no saludar de cerca, lavarse las manos y la cara, etcétera.