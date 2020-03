También abundan por estos días los negadores. Negar es una función muy interesante de nuestra mente, ya que cuando negamos, no sabemos que estamos haciéndolo, no tenemos forma de saber que estamos dejando de lado información, estímulos, acontecimientos o acciones. Los datos recolectados por los negadores y su manera de interpretarlos hacen que la situación pierda valor o relevancia. No se puede acceder a la información que está fuera de nuestra conciencia y eso hace que la persona que niega considere un hecho importante como algo menor. De esa forma la pandemia puede ser interpretada como; “una gripe pasajera”.