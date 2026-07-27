“No hay ninguna campaña”: Sheinbaum responde a Milei tras acusación de financiar ataques en su contra

La mandataria responde en la conferencia matutina a los señalamientos de Javier Milei, quien involucra también a Brasil y al Partido Demócrata de Estados Unidos en una supuesta estrategia para desprestigiar a Argentina

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes a las acusaciones lanzadas por el presidente argentino, Javier Milei, quien el fin de semana señaló que el gobierno mexicano, junto con Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos, financió una supuesta “campaña antiargentina”. Desde su conferencia matutina, la mandataria fue tajante: “No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni en contra de ningún gobierno del mundo”.

¿Qué acusó Milei contra México?

El mandatario argentino hizo estas declaraciones el domingo en una entrevista con Radio Mitre, en medio de una fuerte tensión diplomática con Brasil. Milei acusó directamente al gobierno brasileño de haber aportado el 25% de los recursos para desprestigiar a Argentina, y extendió el señalamiento a México y a los demócratas estadounidenses, calificándolos de “cabezas progresistas” que buscarían frenar sus políticas económicas.

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Las declaraciones se dieron horas después de que Brasilia llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, luego de que Milei calificara a Lula da Silva como “presidiario” y “ladrón” durante un acto en Sao Paulo. Hasta el momento, ningún funcionario mexicano había respondido de manera oficial, hasta la conferencia de este lunes.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el mandatario sostiene que hay una presunta injerencia extranjera para desacreditar a su administración antes de los comicios presidenciales y advierte que los señalamientos podrían intensificarse en semanas

La respuesta de Sheinbaum: “Aquí sí hay una campaña”

La presidenta rechazó de forma directa la acusación de Milei, pero aprovechó para señalar lo que, dijo, sí ocurre en sentido contrario:

No existe ninguna campaña mexicana contra Argentina ni contra ningún otro país o gobierno.

En cambio, aseguró que “aquí sí hay una campaña” desde diversos frentes en contra del propio Gobierno de México.

Pese a ello, subrayó que “no acostumbramos meternos con otros países”, marcando una diferencia con el estilo del mandatario argentino.

Con este mensaje, Sheinbaum reafirmó una postura que ya había sostenido en meses anteriores, cuando negó tener responsabilidad en supuestas campañas de desprestigio atribuidas a figuras cercanas a Milei.

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Sheinbaum recordó que hay un marco de colaboración de justicia entre México y Argentina. | Presidencia / X- Javier Milei

Autodeterminación de los pueblos, otra vez en el centro

La presidenta retomó uno de los ejes de la política exterior mexicana: el principio constitucional de autodeterminación de los pueblos. Según explicó, este criterio aplica tanto para Argentina como para cualquier otra nación, en la medida en que México pide el mismo respeto que ofrece hacia las decisiones internas de otros gobiernos.

Este principio ha sido invocado repetidamente por Sheinbaum en distintos episodios de tensión internacional durante 2026, desde señalamientos de Estados Unidos hacia Cuba hasta presiones sobre procesos electorales en Colombia, lo que confirma su papel como doctrina central de la actual administración mexicana.

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Un conflicto que se amplía

La disputa entre Milei y sus contrapartes latinoamericanas no es un hecho aislado. En los últimos meses, el mandatario argentino ha protagonizado episodios similares con Brasil, Colombia y ahora, de forma más directa, con México, en un contexto marcado por la reciente celebración del Mundial de Futbol 2026 y el creciente distanciamiento ideológico entre los gobiernos de la región.

Por ahora, ni la Cancillería mexicana ni la argentina han anunciado medidas adicionales, aunque el intercambio de declaraciones mantiene expectante a la diplomacia latinoamericana.