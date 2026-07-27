Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

Tras una gala donde se dieron a conocer los 18 nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, el pasado domingo 26 de julio, la noticias sobre un ingreso diferente con una de sus estrellas sigue dando de qué hablar. El youtuber Fede Vigevani será un jugador infiltrado y cumplirá misiones que el público le indique dentro del reality show sin que el resto del elenco tenga conocimiento.

Galilea Montijo así lo informó previo a su ingreso en el que también fue notificado sobre su primera misión, que en ese momento aún estaba por ser definida de acuerdo a los votos en el canal de difusión de La Casa de los Famosos México en WhatsApp.

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En la dinámica presentada por el reality show de Televisa, los seguidores tienen la oportunidad de decidir la primera misión de Fede. Para la primera noche, el público debió elegir qué objeto debería esconder entre tres opciones: papel de baño, café o sartenes. La opción con mayor preferencia es el papel de baño, con 105,000 votos, seguida por el café con 21,900 y los sartenes con 18,200 votos, por lo que la primera fue la ganadora.

Durante la madruga de este lunes 27 de julio el youtuber llegó al baño y de forma sigilosa hurtó todo el papel de La Casa de los Famosos México 2026, indicando a través de las cámaras que el reto estaba finalizado y dejando entrever que el caos estaba por venir pues en cuanto los habitantes despertaran y necesitaran ocupar los sanitarios no tendrían el papel.

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Galilea Montijo y La Jefa informaron su verdadero rol dentro del reality show: no compite como el resto de los participantes sino como infiltrado (RS)

¿Cuál es el verdadero papel de Fede Vigevani dentro de La Casa de los Famosos México 2026?

El influencer Fede Vigevani asume desde este 26 de julio el rol de habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México 2026, con la encomienda de cumplir las órdenes que el público le envía por WhatsApp y mantener su identidad en secreto ante el resto de los participantes.

La producción de la cuarta temporada, transmitida por Televisa, le asigna a Vigevani la tarea de operar como cómplice externo, una figura inédita en el reality, lo que transforma la dinámica tradicional del programa al integrar a la audiencia como actor principal del juego.

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La participación de Vigevani no sigue las reglas habituales. El influencer no compite por votos ni enfrenta eliminaciones como los otros habitantes. Su permanencia en el programa depende exclusivamente de la capacidad para ejecutar las misiones que le asigna el público, lo que representa una innovación para el formato mexicano.

Fede Vigevani: el impostur estilo Among Us en La Casa de los Famosos México 2026 (RS)

Fede Vigevani: el impostur estilo Among Us en La Casa de los Famosos México 2026

La producción no detalla la frecuencia ni el número de misiones que recibirá el infiltrado, pero confirma que todas serán sugeridas directamente por los televidentes. Esta modalidad convierte a la audiencia en parte activa del desenlace, pues las instrucciones llegan en tiempo real y condicionan la estrategia de Vigevani dentro del encierro.

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El influencer ingresa como el último habitante, durante la gala de estreno conducida por Galilea Montijo, quien junto a “La Jefa” le revela su verdadero papel: no busca ganar el premio, sino convertirse en el brazo ejecutor de los deseos del público.

Mientras tanto, el resto de los concursantes desconoce la presencia de un infiltrado y convive bajo la suposición de que todos compiten en igualdad de circunstancias. Vigevani cuenta con información privilegiada y debe moverse con discreción desde el primer día, antes de que se formen alianzas o surjan sospechas en la convivencia diaria.

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La primera misión, aunque aparentemente menor, pone a prueba su capacidad para actuar sin delatarse y marca el inicio de una dinámica que se irá intensificando conforme avancen las semanas.

Fede Vigevani, el influencer detrás del infiltrado

Fede Vigevani es un creador de contenido argentino con millones de seguidores en plataformas digitales. Su incorporación a La Casa de los Famosos México responde a la estrategia de la producción por atraer a una audiencia joven y digitalizada, acostumbrada a interactuar directamente con sus figuras favoritas en redes sociales.

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El influencer se convierte en el primer famoso que asume el rol de cómplice del público en la historia del reality mexicano, una apuesta por renovar el formato y mantener la atención de los espectadores a través de la interacción constante. Vigevani actúa bajo un esquema distinto al de todos los participantes anteriores: su rol no es ganar, sino ejecutar con éxito las misiones externas que le asigna la audiencia, lo que lo coloca en una posición única frente a las cámaras y al público.

Fede Vigevani, el influencer detrás del infiltrado

La producción de la temporada suma también cambios en el equipo de pantalla, con Odalys Ramírez y Diego de Erice a cargo de las galas diarias, mientras que Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participan en programas especiales. Galilea Montijo repite como conductora principal en galas de eliminación y eventos destacados, lo que mantiene una figura reconocible para el público habitual del reality.

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El desarrollo de la participación de Fede Vigevani y la respuesta de los habitantes al descubrir su papel marcarán la narrativa de esta edición, mientras la producción reserva los detalles sobre futuras misiones y la interacción del público con el infiltrado.