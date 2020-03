“Las órdenes de compra que ya teníamos aprobadas de repente fueron canceladas, de repente nos dijeron que no llegaron las medicinas; nos habían dicho que se habían atorado en la aduana y luego ya no nos contestaban el teléfono. La verdad es que no alcanzo a entender; ahorita estamos buscando alternativas por todos lados, nuestro equipo de administración esta aquí en la Ciudad de México platicando con todos los laboratorios que tienen la posibilidad de suministrar estas pruebas”, añadió