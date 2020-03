Israel Hernández, uno de los mexicanos atrapados en la isla, explicó que las autoridades cubanas no se han mostrado hostiles contra ellos, al contrario, afirma que se han portado “muy bien y respetuosos”; sin embargo, los viajeros no pueden prolongar su estancia en Cuba por dos razones. La primera es que ya no cuentan con los recursos necesarios para mantenerse en la zona turística. Asimismo, no pueden estar en la calle por la estrategia de contingencia sanitaria cubana. Debido a esto, se han quedado en el aeropuerto, incluso se afirma que hay personas que llevan más de 30 horas esperando respuesta.