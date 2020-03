Hoy tengo una reunión con el Gabinete de Salud terminando esta conferencia, porque nos estamos preparando bien, sin adelantar vísperas, para no afectar más de la cuenta la economía, porque en efecto los diputados pueden ir a su casa porque no van a dejar de ganar. Entonces, tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía. Por eso, le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos, no haciéndole caso a los politiqueros, que además no saben ni siquiera de política, menos van a saber de salud", concluyó López Obrador.