Si la publicación del documento no cumplía con las indicaciones específicas de las FARP, ejecutarían al cónsul. Advertían también que no aceptarían negociaciones, que cualquier retraso en el cumplimiento de las órdenes traería “como consecuencia el ajusticiamiento del burgués”, y que no se tratara de encontrarlo. ¡Venceremos!, firmaban.