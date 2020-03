Miriam declaró que la “siñora era mala. Ya no quiero matar… ya no quiero volver a pecar”. También explicó que ella quería trabajar con la señora Marcela Gómez, quien le ofrecía diez pesos diarios de sueldo, además de que a Miriam no le gustaba que la señora Rodríguez le escogiera y comprara ropa y zapatos.