Huerdo odiaba profundamente a su abuela, quien junto con su familia, jamás lo trató bien, comenzando porque a ella no le gustaba su nombre y por esa razón siempre lo llamó Carlos, además de hacerle saber durante toda su vida que no lo consideraba su nieto, que su papá no era su padre y, al final de sus días planeba desheredarlo por el mal comportamiento por el que se le conocía.