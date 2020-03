“Ahora que estaba escuchando yo a Hugo (López-Gatell) de que, en el rito de la iglesia católica seguramente ya no se da la paz abrazándose. Aunque no haya el abrazo o se de la mano, en la mente que se diga, ‘perdonemos, no odiemos, amémonos y llevemos a la práctica el amor al prójimo'”, dijo el representante del Poder Ejecutivo en la conferencia mañanera de este viernes.