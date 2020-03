Las finanzas públicas para el IT-20 y el IIT-20 se contraerán a raíz de que; a) El 9M afectó en 43.7 mil millones de pesos; b) no se recaudará el ingreso tributario petrolero programado en 49 dólares (se ubica en 24.43 dólares) perdiendo 31. 66% la mezcla mexicana; c) el ingreso en ISR en enero (0.8%) es muy débil y es reflejo del endeble registro de trabajadorxs en el IMSS (0.3%); d) el desempleo pasó de 3.3 a 3.5% (diciembre 2018 a diciembre de 2019); e) la apreciación del tipo de cambio encarecerá los bienes de capital, que en enero (variación anual) cayeron (-)13.6% y los bienes de uso intermedio (-)3.5%, ello incrementará la desindustrialización y la aumentará la desinversión en equipo y maquinaria importados; f) este resultado refleja el descenso en la recaudación de impuestos a la importación que en enero fue de (-)17.6%. Además, en abril la inflación repuntará incremento de precios en bienes y servicios por la Semana Santa; la inversión privada no fluirá por la caída bursátil de las empresas; disminuirán las utilidades de las empresas