“Yo quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un estado represor, nunca el estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo, somos distintos, no se va a reprimir a los mexicanos”.