Me metió hacia adentro de su local y adentro me empezó a golpear brutalmente, me empezó a golpear con palos, patadas, me pegó con puño y fue que me hizo la herida de mi ojo. Me tiraba él como si fuera un perro, me agarraba de la mano y me volteaba hacia la tierra y me pegaba a la pared. Ahí me quedé como media hora inconsciente, tal vez como media hora.