“A mí me ha tocado, a ti seguramente también porque una de cada tres mujeres es violentada de alguna manera en su vida, por el simple hecho de ser mujer. A mí ya me tocó, a mí me ha tocado en distintas ocasiones. He sido foco de burlas, de agresiones, de difamación, de actitudes violentos por el simple hecho de ser mujer. Me han amenazado, han amenazado a mis hijas. No se vale, tenemos que entender que la violencia no se puede normalizar”.