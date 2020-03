Lo peor es que nos hemos ido acostumbrando. Ya no contamos los muertos, ya no nos asombramos. Es un muerto más”. “Estamos como anestesiados: tanto muerto, tantas muertes. Ya no somos capaces de emocionarnos”. Son las palabras de los vecinos de Sonora y Caborca, en relación con el asesinato, en julio 2019, de 11 personas en un solo fin de semana en Caborca, una localidad de 100 000 habitantes en el norte de México.