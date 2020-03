Entiendo que afecta en lo personas o se sienten afectadas las partes, si no hay una reconciliación, acudan a las instancias judiciales y están en la libertad. Nada más yo les pediría con todo respeto y cariño, también por respeto a la gente que nos ve, que no nos peleemos aquí de esa forma, y que si hay agravios (inaudible), sí pero aquí no lo planteemos, porque imagínense, si aquí vamos a venir a pelearnos, pues no vamos a cumplir con la responsabilidad y el deber de informar a los ciudadanos", subrayó el presidente de México.