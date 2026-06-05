México

Mundial 2026 en Parque Aztlán: el recinto ofrecera proyecciones de los partidos y actividades interactivas a través de ‘Futlán’

Del 1 de junio al 19 de julio, el parque de Chapultepec tendrá pantallas gigantes, cinco áreas temáticas, trivias, DJ y convivencias con exjugadores como Luis Hernández y Oribe Peralta

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Multitud de aficionados con camisetas verdes y rojas ven un partido de fútbol en una pantalla gigante frente a la monumental rueda de la fortuna Aztlán en la CDMX.
El parque se ubica en Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y abre de martes a domingo de 10:00 a 23:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aztlán Feria de Chapultepec se transforma en “Futlán: Tierra de Fútbol” del 1 de junio al 19 de julio para transmitir 50 partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes, con entrada libre al recinto y actividades temáticas para aficionados de todas las edades.

El evento, organizado por All Media Soccer y Aztlán Feria de Chapultepec, opera bajo un modelo “phygital” —tecnología integrada a la experiencia presencial— y tiene capacidad para hasta 15 mil asistentes diarios.

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El parque se ubica en Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y abre de martes a domingo de 10:00 a 23:00 horas.

Parque Aztlan/Instagram

Cinco zonas para ver los partidos

El recinto se dividirá en cinco áreas de proyección: Regia, Chilanga, Tapatía, Zona caliente.mx y Paseo México.

Cada zona albergará tanto las transmisiones como dinámicas paralelas a los partidos, entre ellas trivias en vivo, quinielas y sesiones con DJ. También habrá funciones de lucha libre, espectáculos de stand up, stands gastronómicos con platillos regionales y tiendas de souvenirs.

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Figuras del futbol mexicano y espectáculos en vivo

Vista aérea de una fan zone del Mundial con dos pantallas gigantes mostrando un partido de fútbol, food trucks, personas animando con banderas y guirnaldas coloridas.
Personas de diversas nacionalidades disfrutan el ambiente futbolístico en una fan zone del Mundial, con pantallas gigantes, food trucks y banderas de México, Corea, Sudáfrica y Chequia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las actividades confirmadas destaca la presencia de exfiguras del futbol mexicano. Luis Hernández y Oribe Peralta participarán en dinámicas de convivencia con los asistentes.

Entrada libre, pero con matices

La entrada al parque y las transmisiones de los 50 partidos son completamente gratuitas. No se ha informado requisito de registro previo para acceder, a diferencia de otros espacios mundialistas de la ciudad como La Grada en Parque La Mexicana, que sí exige reserva diaria por código QR.

Sin embargo, los juegos mecánicos, las atracciones y algunas activaciones especiales de Futlán no están incluidos en el acceso libre.

Para esa experiencia, el parque ofrece tres paquetes de pago disponibles en taquillas y Ticketmaster.

Paquetes VIP: precios y beneficios

Quienes busquen una experiencia más completa pueden adquirir uno de tres paquetes:

Aztlán Plus (MXN $488): brazalete con acceso ilimitado a las atracciones y entrada a las activaciones especiales de Futlán.

Aztlán Plus Plata (MXN $675): incluye los beneficios del paquete anterior, más un paquete de alimentos y 15% de descuento en comida y bebidas.

Aztlán Plus Oro (MXN $1,418): acceso a espacios VIP techados en la Zona Tapatía, fila rápida en la rueda Aztlán 360, vaso conmemorativo, paleta Magnum, papas, paquete de alimentos y descuentos en bebidas y souvenirs.

Otros espacios gratuitos para ver el Mundial en la Ciudad de México

Multitud en el Zócalo de CDMX viendo fútbol en pantallas gigantes del FIFA Fan Festival; puestos de comida, edificios históricos y dos drones visibles en el cielo.
La Ciudad de México también habilitó 18 festivales de barrio distribuidos en las 16 alcaldías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Futlán no es el único punto de encuentro mundialista en la capital. El FIFA Fan Festival, instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, operará del 11 de junio al 19 de julio con transmisiones en pantallas gigantes, conciertos, zonas gastronómicas y actividades interactivas. El acceso es gratuito y el espacio tiene capacidad para hasta 80 mil personas por día, aunque no habrá venta de bebidas alcohólicas.

En Santa Fe, el Parque La Mexicana se convertirá en “La Grada en La Mexicana” durante el mismo periodo. A diferencia de Futlán y el Zócalo, este espacio sí exige registro previo diario mediante un código QR disponible en la aplicación oficial del parque, debido al cupo limitado. Transmitirá partidos de la selección mexicana y encuentros seleccionados del torneo, con actividades deportivas y dinámicas familiares.

La Ciudad de México también habilitó 18 festivales de barrio distribuidos en las 16 alcaldías. De ese total, siete ubicaciones transmitirán los 104 partidos del torneo de forma ininterrumpida, entre ellas el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, la Plaza Garibaldi en Cuauhtémoc y el Parque de la Bombilla en Álvaro Obregón.

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