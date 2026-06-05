México

¿Planeas viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026? Esta es la Visa especial que debes obtener: requisitos y trámites indipensables

Quienes viajan desde México deben completar cuatro pasos para obtener la visa: llenar el formulario, pagar la cuota de USD 185, solicitar cita en la embajada y presentar documentos que acrediten vínculos con México

Guardar
Google icon
Primer plano de entradas del Mundial 2026, pasaportes y boletos de avión a México, EE. UU. y Canadá sobre una mesa de madera. Personas preparan maletas al fondo.
Los ciudadanos de Canadá y Bermuda son los únicos que no necesitan ningún trámite adicional para ingresar a Estados Unidos como turistas. Para todos los demás, el proceso varía según el país de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos definió los requisitos de ingreso para los aficionados extranjeros que planeen asistir al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

El documento exige tres vías distintas según la nacionalidad del viajero, y las autoridades advierten que el tiempo para tramitar los permisos se agota.

Los ciudadanos de Canadá y Bermuda son los únicos que no necesitan ningún trámite adicional para ingresar a Estados Unidos como turistas. Para todos los demás, el proceso varía según el país de origen.

PUBLICIDAD

ESTA: la vía rápida para 42 países

Formulario de solicitud de visado para la Copa del Mundo FIFA 2026 en un escritorio, con un pasaporte, bolígrafo y un balón de fútbol verde.
El Departamento de Estado lanzó, junto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System). El mecanismo está disponible únicamente para quienes compraron sus entradas directamente en FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nacionales de los 42 países que integran el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) pueden ingresar sin visa mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). La autorización se solicita en línea, tiene un costo de USD 21 y es válida por dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

Entre los países elegibles para ESTA se encuentran la mayoría de los de Europa occidental, además de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La solicitud debe realizarse con al menos 72 horas de anticipación al viaje y permite estadías de hasta 90 días.

PUBLICIDAD

Quienes hayan viajado a ciertos países desde 2011, o a Cuba desde 2021, pueden quedar excluidos del programa aunque sean nacionales de un país elegible. En ese caso, deberán tramitar una visa B1/B2.

Visa B1/B2: el trámite para el resto del mundo

Ilustración digital con tres sellos migratorios: Estados Unidos (azul), México (verde) y Canadá (rojo). En el centro, la Copa Mundial FIFA 2026 y boletos.
Los documentos indispensables son: pasaporte vigente, foto digital con los requisitos del gobierno, prueba de fondos suficientes, evidencia de vínculos con el país de origen y, si se cuenta con ella, confirmación de las entradas al torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aficionados de países no incluidos en el Programa de Exención de Visa —entre ellos Brasil, India, Colombia y muchas otras naciones— deben obtener una visa de visitante B1/B2. Esta categoría cubre turismo, negocios y asistencia a eventos deportivos internacionales, con estadías de hasta seis meses.

El proceso tiene cuatro pasos. Primero, completar el formulario DS-160 en línea. Segundo, abonar la tarifa de solicitud, actualmente fijada en USD 185. Tercero, agendar una entrevista en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Cuarto, asistir a la entrevista con la documentación requerida.

Los documentos indispensables son: pasaporte vigente, foto digital con los requisitos del gobierno, prueba de fondos suficientes, evidencia de vínculos con el país de origen y, si se cuenta con ella, confirmación de las entradas al torneo.

FIFA PASS: citas prioritarias para tenedores de entradas

Grupo de sonrientes aficionados al fútbol de diversas nacionalidades con camisetas de sus equipos y banderas, llegando a un aeropuerto con un cartel de 'USA World Cup'.
FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa ni modifica los criterios de elegibilidad. Su función es reducir los tiempos de espera para la entrevista consular, que en algunas embajadas superan los 300 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado lanzó, junto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System). El mecanismo está disponible únicamente para quienes compraron sus entradas directamente en FIFA.com o a través de On Location, y que además se hayan registrado voluntariamente en el sistema.

FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa ni modifica los criterios de elegibilidad. Su función es reducir los tiempos de espera para la entrevista consular, que en algunas embajadas superan los 300 días.

Para activarlo, el titular de la entrada debe ingresar a su cuenta en FIFA.com, completar el formulario de adhesión con el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento, y guardar la clave que genera el sistema. Esa clave puede compartirse con otros titulares de entradas vinculadas a la misma compra. Quienes adquirieron entradas a través de revendedores o plataformas de terceros no califican para este beneficio.

Restricciones, fianzas y países bloqueados

Interior de aeropuerto moderno con viajeros en fila para control migratorio. Se ven agentes de CBP, carteles del Mundial 2026 y señales de advertencia.
Cuatro selecciones clasificadas al Mundial —Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil— quedan afectadas por estas restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos amplió sus restricciones de visa de 19 a 39 países. En 19 de ellos —entre los que figuran Afganistán, Irán, Siria, Haití y Venezuela— la suspensión es total: no se emiten visas B1/B2 bajo ninguna circunstancia para sus nacionales. Otros 20 países enfrentan suspensión parcial, incluyendo Nigeria, Senegal, Cuba y Costa de Marfil.

Cuatro selecciones clasificadas al Mundial —Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil— quedan afectadas por estas restricciones. Las autoridades estadounidenses confirmaron que las exenciones aplican solo para jugadores, cuerpo técnico y personal oficial del torneo, no para sus aficionados.

El Departamento de Estado también amplió el Programa Piloto de Fianza de Visa (Visa Bond Pilot Program). Ciertos solicitantes de visa B1/B2 pueden ser requeridos a depositar una garantía de entre USD 5.000 y USD 15.000 antes de que se emita el documento. El monto es reembolsable si el viajero cumple con los términos de su visa y abandona el país antes de que expire su estadía autorizada. El pago puede realizarlo el propio solicitante o un tercero, y solo se exige una vez que el oficial consular aprueba la visa.

Plazos y requisitos del pasaporte

Todo viajero extranjero debe presentar un pasaporte con vigencia mínima de seis meses más allá de la fecha de salida prevista de Estados Unidos, salvo que sea nacional de un país con exención a esta regla.

Las autoridades y los expertos en migración coinciden en que los tiempos de tramitación son el principal riesgo para los aficionados. En varias regiones del mundo, la espera para obtener una cita de entrevista supera los 300 días, y el procesamiento posterior puede extenderse aún más si el caso requiere verificaciones adicionales. El Departamento de Estado instó a los aficionados que aún no tienen visa a iniciar el trámite de inmediato.

Temas Relacionados

Mundial 2026Estados UnidosVisasviajes y turismotramitesrequisitosviajarVisa Americanamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

¿Cómo estará el clima este viernes 5 de junio? Lluvias, calor y tormentas marcarán la jornada

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el centro, sur y sureste de México, mientras persiste la onda de calor

¿Cómo estará el clima este viernes 5 de junio? Lluvias, calor y tormentas marcarán la jornada

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

Usuarios comentaron el acto de la Miss Universo mexicana, quien eligió la vía tradicional en el santuario nacional durante su viaje a Costa Rica para participar en la gala final del certamen local

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

En el marco del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum presume 4 mil canchas de futbol en México

La presidenta adelantó que buscan dejar un “legado” para los aficionados a este deporte

En el marco del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum presume 4 mil canchas de futbol en México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: abren estación Viaducto de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: abren estación Viaducto de la Línea 2
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

ENTRETENIMIENTO

Roberto Palazuelos llora la muerte de su tío, esposo de la chef Susana Palazuelos, en Acapulco: “Te amaré siempre”

Roberto Palazuelos llora la muerte de su tío, esposo de la chef Susana Palazuelos, en Acapulco: “Te amaré siempre”

Cuánto cuesta el boleto más barato para Rod Stewart en sus tres conciertos que dará en México

Mundial 2026 en Parque Aztlán: el recinto ofrecera proyecciones de los partidos y actividades interactivas a través de ‘Futlán’

El viaje de “En el camino”, donde la violencia y las heridas ceden ante la ternura

Ximena Sariñana encara las críticas contra Julieta Venegas por su canción del Mundial

DEPORTES

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 2-1 en su último amistoso previo al Mundial

A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia

Luces y destellos: Estadio Ciudad de México alista espectáculo de luces a días del Mundial 2026

Afición del América hace llorar a André Jardine en su último día en Coapa

Efraín Juárez no seguirá en Pumas para el Apertura 2026 tras presentar su renuncia, según reportes