¿Planeas viajar a Estados Unidos por el Mundial 2026? Esta es la Visa especial que debes obtener: requisitos y trámites indipensables

Los ciudadanos de Canadá y Bermuda son los únicos que no necesitan ningún trámite adicional para ingresar a Estados Unidos como turistas. Para todos los demás, el proceso varía según el país de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos definió los requisitos de ingreso para los aficionados extranjeros que planeen asistir al Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

El documento exige tres vías distintas según la nacionalidad del viajero, y las autoridades advierten que el tiempo para tramitar los permisos se agota.

Los ciudadanos de Canadá y Bermuda son los únicos que no necesitan ningún trámite adicional para ingresar a Estados Unidos como turistas. Para todos los demás, el proceso varía según el país de origen.

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ESTA: la vía rápida para 42 países

El Departamento de Estado lanzó, junto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System). El mecanismo está disponible únicamente para quienes compraron sus entradas directamente en FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nacionales de los 42 países que integran el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) pueden ingresar sin visa mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). La autorización se solicita en línea, tiene un costo de USD 21 y es válida por dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

Entre los países elegibles para ESTA se encuentran la mayoría de los de Europa occidental, además de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La solicitud debe realizarse con al menos 72 horas de anticipación al viaje y permite estadías de hasta 90 días.

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Quienes hayan viajado a ciertos países desde 2011, o a Cuba desde 2021, pueden quedar excluidos del programa aunque sean nacionales de un país elegible. En ese caso, deberán tramitar una visa B1/B2.

Visa B1/B2: el trámite para el resto del mundo

Los documentos indispensables son: pasaporte vigente, foto digital con los requisitos del gobierno, prueba de fondos suficientes, evidencia de vínculos con el país de origen y, si se cuenta con ella, confirmación de las entradas al torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aficionados de países no incluidos en el Programa de Exención de Visa —entre ellos Brasil, India, Colombia y muchas otras naciones— deben obtener una visa de visitante B1/B2. Esta categoría cubre turismo, negocios y asistencia a eventos deportivos internacionales, con estadías de hasta seis meses.

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El proceso tiene cuatro pasos. Primero, completar el formulario DS-160 en línea. Segundo, abonar la tarifa de solicitud, actualmente fijada en USD 185. Tercero, agendar una entrevista en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Cuarto, asistir a la entrevista con la documentación requerida.

Los documentos indispensables son: pasaporte vigente, foto digital con los requisitos del gobierno, prueba de fondos suficientes, evidencia de vínculos con el país de origen y, si se cuenta con ella, confirmación de las entradas al torneo.

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FIFA PASS: citas prioritarias para tenedores de entradas

FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa ni modifica los criterios de elegibilidad. Su función es reducir los tiempos de espera para la entrevista consular, que en algunas embajadas superan los 300 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado lanzó, junto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System). El mecanismo está disponible únicamente para quienes compraron sus entradas directamente en FIFA.com o a través de On Location, y que además se hayan registrado voluntariamente en el sistema.

FIFA PASS no garantiza la aprobación de la visa ni modifica los criterios de elegibilidad. Su función es reducir los tiempos de espera para la entrevista consular, que en algunas embajadas superan los 300 días.

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Para activarlo, el titular de la entrada debe ingresar a su cuenta en FIFA.com, completar el formulario de adhesión con el nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en el documento, y guardar la clave que genera el sistema. Esa clave puede compartirse con otros titulares de entradas vinculadas a la misma compra. Quienes adquirieron entradas a través de revendedores o plataformas de terceros no califican para este beneficio.

Restricciones, fianzas y países bloqueados

Cuatro selecciones clasificadas al Mundial —Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil— quedan afectadas por estas restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos amplió sus restricciones de visa de 19 a 39 países. En 19 de ellos —entre los que figuran Afganistán, Irán, Siria, Haití y Venezuela— la suspensión es total: no se emiten visas B1/B2 bajo ninguna circunstancia para sus nacionales. Otros 20 países enfrentan suspensión parcial, incluyendo Nigeria, Senegal, Cuba y Costa de Marfil.

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Cuatro selecciones clasificadas al Mundial —Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil— quedan afectadas por estas restricciones. Las autoridades estadounidenses confirmaron que las exenciones aplican solo para jugadores, cuerpo técnico y personal oficial del torneo, no para sus aficionados.

El Departamento de Estado también amplió el Programa Piloto de Fianza de Visa (Visa Bond Pilot Program). Ciertos solicitantes de visa B1/B2 pueden ser requeridos a depositar una garantía de entre USD 5.000 y USD 15.000 antes de que se emita el documento. El monto es reembolsable si el viajero cumple con los términos de su visa y abandona el país antes de que expire su estadía autorizada. El pago puede realizarlo el propio solicitante o un tercero, y solo se exige una vez que el oficial consular aprueba la visa.

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Plazos y requisitos del pasaporte

Todo viajero extranjero debe presentar un pasaporte con vigencia mínima de seis meses más allá de la fecha de salida prevista de Estados Unidos, salvo que sea nacional de un país con exención a esta regla.

Las autoridades y los expertos en migración coinciden en que los tiempos de tramitación son el principal riesgo para los aficionados. En varias regiones del mundo, la espera para obtener una cita de entrevista supera los 300 días, y el procesamiento posterior puede extenderse aún más si el caso requiere verificaciones adicionales. El Departamento de Estado instó a los aficionados que aún no tienen visa a iniciar el trámite de inmediato.

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