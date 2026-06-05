Hierve el Agua y el circuito oaxaqueño que no requiere vuelo: cómo llegar desde CDMX en camión y cuánto cuesta

Hierve el Agua se ubica a 70 kilómetros (43 millas) al este de la ciudad de Oaxaca, en los Valles Centrales. No hay transporte directo: el recorrido se hace en dos tramos consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierve el Agua y el circuito oaxaqueño de los Valles Centrales se pueden hacer desde la Ciudad de México sin tomar un vuelo. El trayecto completo en camión cuesta desde $650 MXN y el acceso al sitio natural apenas $70 pesos.

La ruta terrestre parte de la Terminal TAPO (Metro San Lázaro, Línea 1) o de la Terminal Central del Norte, ambas en la Ciudad de México. También hay salidas desde la Terminal Ejecutiva Sur ADO.

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El camión desde CDMX: cómo salir y cuánto cuesta

Las líneas principales son ADO, AU, ADO GL y OCC. Hay salidas prácticamente las 24 horas: el primer camión sale a las 00:00 h y el último a las 23:59 h, con al menos 69 frecuencias diarias en total, según datos de Wanderu y Busbud actualizados a 2026.

El trayecto cubre 365 kilómetros (227 millas) y dura entre 6 y 7 horas. Los precios varían según la clase:

AU (económica): desde $650 MXN

ADO (primera clase): desde $963 MXN

ADO GL (ejecutiva): desde $1,250 MXN

ADO GL ofrece asientos reclinables a 140°, WiFi y sanitario a bordo. AU es la opción más austera, con viaje directo y asientos estándar. Para llegar temprano a Oaxaca y aprovechar el día, la salida nocturna entre las 22:00 y las 23:59 h es la más práctica: se arriba a la ciudad al amanecer.

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Los boletos se compran en la app de ADO. En temporadas de Guelaguetza (julio), Día de Muertos y Semana Santa, se agotan con semanas de anticipación.

Las líneas principales son ADO, AU, ADO GL y OCC. Hay salidas prácticamente las 24 horas: el primer camión sale a las 00:00 h y el último a las 23:59 h, con al menos 69 frecuencias diarias en total. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

De Oaxaca a Hierve el Agua: la ruta en transporte público

Hierve el Agua se ubica a 70 kilómetros (43 millas) al este de la ciudad de Oaxaca, en los Valles Centrales. No hay transporte directo: el recorrido se hace en dos tramos consecutivos.

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El primer tramo sale desde el Estadio Eduardo Vasconcelos, sobre la Av. Niños Héroes de Chapultepec, a unos 10 minutos del Centro Histórico de Oaxaca, junto al McDonald’s en la Carretera Internacional 190. También se puede abordar en la Terminal de Segunda Clase (Central de Abastos, Puerta 10). El camión de color verde con letrero “Mitla” pasa cada 10 a 20 minutos, los siete días de la semana. El boleto cuesta $20-25 MXN y el trayecto dura alrededor de una hora hasta San Pablo Villa de Mitla.

Al bajar en Mitla, hay señales hacia los colectivos: camionetas pickup modificadas que esperan llenarse con 12 pasajeros antes de salir. El costo es $75 MXN por persona. Si el grupo quiere salir antes de que se llene, se puede negociar pagar el equivalente a los asientos vacíos. El camino de terracería hasta Hierve el Agua toma unos 45 minutos y es sinuoso y con baches: se recomienda llevar agua y, si hay propensión al mareo, un medicamento preventivo.

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En ruta, el colectivo para en un punto de cobro comunitario donde se paga un peaje adicional de $15-20 MXN por persona. Más adelante, antes de la entrada, se adquieren los boletos de acceso.

El costo total del transporte de ida desde Oaxaca es de aproximadamente $110-120 MXN por persona.

Cuánto cuesta entrar y qué incluye

Las cabañas no tienen sistema de reserva en línea ni por teléfono. Se asignan directamente con los encargados al llegar, por lo que conviene ir en temporada baja o llegar temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hierve el Agua cobra dos cuotas diferenciadas al ingresar. La primera es un cobro por acceder al territorio de San Lorenzo Albarradas: $20 MXN por persona. La segunda es la entrada al parque natural propiamente: $50 MXN por persona.

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Los servicios dentro del sitio tienen costos adicionales:

Baños: $5 MXN

Regaderas: $20 MXN

Acampar (carpa propia): $50-100 MXN por persona

Cabañas básicas con baño y electricidad: $200 MXN por persona (hasta $600 MXN para dos, o $1,200 MXN para grupos de hasta seis)

Las cabañas no tienen sistema de reserva en línea ni por teléfono. Se asignan directamente con los encargados al llegar, por lo que conviene ir en temporada baja o llegar temprano. En los puestos de comida dentro del sitio, una tlayuda con carne cuesta alrededor de $50 MXN.

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Solo se acepta efectivo. No hay cajeros automáticos ni terminales bancarias en el sitio ni en el camino desde Mitla.

Qué ver: las tres zonas del sitio

La primera zona, la más fotografiada, es el árbol y las grietas: una poza natural de agua color esmeralda junto a un árbol que se ha convertido en el símbolo del lugar. Detrás del árbol están las grietas, con otra alberca natural donde también es posible bañarse. Desde aquí hay vistas hacia las otras secciones del sitio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido de Hierve el Agua se divide en tres secciones que se pueden hacer a pie en un circuito de aproximadamente una hora.

La primera zona, la más fotografiada, es el árbol y las grietas: una poza natural de agua color esmeralda junto a un árbol que se ha convertido en el símbolo del lugar. Detrás del árbol están las grietas, con otra alberca natural donde también es posible bañarse. Desde aquí hay vistas hacia las otras secciones del sitio.

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A unos 15 minutos caminando está el Ojo de Agua, un nacimiento de agua con una formación en forma de corazón. La leyenda local dice que quien lance una moneda y acierte en el centro encontrará pareja. Junto al Ojo de Agua se encuentra la Cascada Grande, la más alta del sitio, con caída casi vertical.

Desde esa zona, otros 15 minutos de descenso llevan a la vista desde abajo de las cascadas petrificadas, donde se aprecia en toda su dimensión la formación mineral que da nombre al lugar: columnas de roca blanca que simulan una catarata congelada, formadas por miles de años de escurrimiento de agua con alto contenido mineral, similar al proceso de las estalactitas.

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El sitio opera todos los días del año. El horario de acceso al público es de 9:00 a 17:00 h, según TripAdvisor actualizado a mayo de 2026.

El circuito completo: qué más visitar en la misma ruta

La carretera entre Oaxaca y Hierve el Agua atraviesa varios de los destinos más visitados del estado. La mayoría de los tours organizados los combinan en un solo día de 9 a 12 horas.

Santa María del Tule queda a solo 12 kilómetros del centro de Oaxaca. Ahí se encuentra el Árbol del Tule, un ahuehuete de más de 1,400 años de antigüedad y 14 metros de diámetro en su tronco, considerado el más ancho del mundo. La entrada cuesta $20 MXN.

Teotitlán del Valle es un pueblo zapoteca donde se elaboran tapetes de lana con técnicas y tintes ancestrales. La visita es gratuita y permite ver el proceso de teñido y tejido directamente con los artesanos.

San Pablo Villa de Mitla, Pueblo Mágico, alberga la Zona Arqueológica de Mitla, una de las más relevantes de Oaxaca por su decoración de grecas geométricas en piedra, herencia zapoteca. La entrada cuesta $75 MXN y el recorrido toma alrededor de una hora.

Santiago Matatlán, conocido como la capital mundial del mezcal, tiene palenques (destilerías artesanales) donde se puede ver el proceso de elaboración y hacer una degustación. La mayoría de los tours incluyen esta parada sin costo adicional de entrada.

Tours organizados desde Oaxaca: precios y qué incluyen

Las entradas a cada sitio se pagan aparte en casi todos los paquetes. El almuerzo tampoco suele estar incluido, aunque algunos operadores ofrecen bufé adicional por alrededor de $150 MXN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren no gestionar el transporte público, hay tours colectivos que salen diariamente desde el centro de Oaxaca. El punto de reunión más común es la Alameda de León o los hoteles de la zona centro, con recogida entre las 6:45 y las 8:30 h.

Los precios verificados en plataformas como Viator y Civitatis a 2025-2026 son:

Tour colectivo básico (Hierve el Agua + Mitla + mezcal): desde $600 MXN por persona (entradas no incluidas)

Tour completo con guía (Hierve el Agua + Tule + Mitla + Teotitlán + mezcal, 9-12 horas): desde USD 44 por persona en Viator

Tour privado para grupos de 4 a 6 personas: desde $3,000 MXN por grupo

Las entradas a cada sitio se pagan aparte en casi todos los paquetes. El almuerzo tampoco suele estar incluido, aunque algunos operadores ofrecen bufé adicional por alrededor de $150 MXN.

Presupuesto total y temporadas recomendadas

La mejor temporada para visitar es de octubre a abril, cuando el paisaje está verde por las lluvias recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar desde la CDMX a Hierve el Agua y el circuito de los Valles Centrales en transporte público tiene un costo aproximado por persona de:

Camión CDMX–Oaxaca (redondo, clase AU): $1,300 MXN

Transporte Oaxaca–Mitla–Hierve el Agua (redondo): $220-240 MXN

Entradas (Hierve el Agua + Tule + Mitla): $165 MXN

Comida y servicios en sitio: $100-150 MXN

Total estimado por libre: desde $1,785 MXN por persona, sin hospedaje en Oaxaca.

La mejor temporada para visitar es de octubre a abril, cuando el paisaje está verde por las lluvias recientes, el cielo está despejado y las pozas están llenas. Octubre y noviembre son los meses más recomendados por las guías especializadas. Se debe evitar Semana Santa, el periodo de la Guelaguetza en julio y los puentes, cuando los precios de camiones y hospedaje se duplican y el sitio se satura.

El horario ideal de llegada a Hierve el Agua es antes de las 10:00 h. Los tours en camión colectivo suelen llegar entre las 10:30 y las 14:00 h, que es cuando el sitio alcanza su mayor afluencia.

El conflicto agrario que puede cerrar el sitio sin aviso

Hierve el Agua tiene un historial documentado de cierres abruptos por disputas entre dos comunidades: San Lorenzo Albarradas y la agencia de policía de San Isidro Roaguía. El conflicto por la administración del sitio y el reparto de ingresos se remonta al año 2000 y provocó un primer cierre entre 2005 y 2007.

En marzo de 2021, las autoridades ejidales de San Lorenzo Albarradas declararon el cierre definitivo al turismo, argumentando que los beneficios económicos del sitio no llegaban a sus comunidades. En agosto de ese mismo año, ante el riesgo de violencia entre grupos, reiteraron la prohibición de acceso. El sitio reabrió meses después por decisión autónoma de San Isidro Roaguía, sin acuerdo formal entre las partes.

A mayo de 2026, las plataformas TripAdvisor (versión México e internacional) registran el sitio como abierto, con horario de 9:00 a 17:00 h. Sin embargo, dada la naturaleza no resuelta del conflicto, se recomienda confirmar el acceso con una agencia local en Oaxaca el día anterior a la visita.