México

Guadalajara ordena mover vallas del Fan Fest ante protestas de comerciantes

El ajuste al operativo del Fan Festival tiene como objetivo mitigar las afectaciones reportadas por locatarios del Centro Histórico

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Vista frontal de vallas azules con logos "FAN FEST GDL" en una plaza con edificios históricos coloniales de fondo, pantallas gigantes y personas difuminadas.
Vallas que no eran parte del plan para el Fan Fest se retiraron para no afectar a comerciantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Guadalajara, -sede para albergar partidos del Mundial 2026-, las quejas constantes por parte de comerciantes y locatarios forzó a que las autoridades municipales pidan el retiro de las vallas del Fan Festival que se colocaron en la zona del Centro Histórico.

Desde un principio del montaje del FIFA Fan Fest, locatarios, restauranteros y prestadores de servicios de la Plaza Tapatía denunciaron una caída en sus ventas y baja afluencia de clientes, debido a las estructuras y cercos que se instalaron alrededor del evento, mismos que bloqueaban la vista y acceso de varios negocios.

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Algunos comerciantes señalaron que, pese a sus inversiones y preparación para recibir a los turistas en Guadalajara, se vieron excluidos del flujo de visitantes por los cercos físicos. “Nos encerraron, pero aquí seguimos”, dijo uno de los comerciantes, exhortando a personas nacionales y visitantes en apoyar a los negocios que han operado en el Centro Histórico durante años.

En Guadalajara se llevó a cabo una revisión de las instalaciones precisadas en el Centro Histórico. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, solicitó una revisión a los trazos que se autorización para la instalación del Fan Festival en la Perla Tapatía, pero, en torno al recorrido, se percataron que ciertas estructuras no eran parte de los planos aprobados y los mismos bloqueaban la visibilidad de los negocios, en la zona de los portales al inicio de Plaza Tapatía.

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Decisión del Ayuntamiento

Vista panorámica de un Fan Fest en Guadalajara con una gran multitud de personas frente a un escenario con pantallas y vallas de seguridad de colores en primer plano.
Miles de fanáticos estarán presentes en el Fan Fest de la ciudad de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las protestas de locatarios y comerciantes además de un recorrido de supervisión, este jueves se decidió retirar dichas vallas. Asimismo, el Ayuntamiento de Guadalajara sostiene que los comercios seguirán operando con normalidad durante el evento y que existe coordinación con los empresarios para minimizar afectaciones.

Ajustes al operativo

La reconfiguración del operativo incluye seis estrategias principales para apoyar la economía local y mitigar las quejas:

  • Ampliación de horarios para comercios.
  • Apoyos para transmitir partidos del Mundial 2026 dentro de los negocios.
  • Instalación de pabellones gastronómicos y apoyo a emprendedores.
  • Actividades deportivas, turísticas y culturales en distintas comunidades.
  • Ajustes en los accesos y filtros de seguridad.
  • Facilidades para la circulación peatonal e ingreso a los locales.

Contexto general del Fan Fest

Calle concurrida en Guadalajara con barreras azules del Mundial FIFA 2026, gente y edificios históricos. Palmas y cielo azul visible.
Se alistan en Guadalajara para el Fan Fest del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fan Festival de la ciudad de Guadalajara concentra actividades del Mundial 2026 en el corazón del Centro Histórico, con acceso gratuito, transmisión de partidos, presentaciones artísticas y oferta gastronómica.

El festival de la temporada mundialista espera hasta 18,000 asistentes de manera simultánea y hasta 50,000 visitantes diarios por el flujo constante de entrada y salida. La gente no necesitará de boletos para ser parte del Fan Fest, pero los asistentes deben pasar por filtros de seguridad y cumplir con las restricciones de objetos prohibidos.

Para los dueños de negocios, estos ajustes buscan equilibrar la seguridad y logística del evento con el impulso a la economía local, esto después de semanas de afectaciones por los cercos y obras previas.

Estadio Guadalajara listo para el Mundial 2026

FILE PHOTO: Vista desde el graderío del estadio Guadalajara, sede del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero/File Photo
FILE PHOTO: Vista desde el graderío del estadio Guadalajara, sede del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El estadio Guadalajara, recinto oficial de las Chivas Rayadas, -club de la Liga Mx-, será el epicentro de cuatro duelos espectaculares del Mundial 2026: Corea del Sur vs Chequia, México vs Corea del Sur, Colombia vs República Democrática del Congo y Uruguay vs España, todos de la fase de grupos.

El Estadio Guadalajara es uno de los escenarios más actuales de México. Está ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana de Guadalajara. Su inauguración data el 29 de julio de 2010 y cuenta con capacidad para 49,850 almas.

El diseño arquitectónico del Estadio Guadalajara está inspirado en la forma de un volcán cubierto de pasto, obra de Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet, con integración al entorno natural del Bajío y soluciones sustentables como recolección de agua de lluvia y cobertura vegetal.

Fecha y horario de los partidos en Guadalajara

  • 11 de junio 2026: Corea del Sur vs Chequia | 20:00 horas.
  • 18 de junio 2026: México vs. Corea del Sur | 19:00 horas.
  • 23 de junio 2026: Colombia vs Congo | 20:00 horas.
  • 26 de junio 2026: Uruguay vs. España | 18:00 horas.

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