Cuánto cuesta el boleto más barato para Rod Stewart en sus tres conciertos que dará en México

Rod Stewart dará tres shows en México. REUTERS/Jaimi Joy NO RESALES. NO ARCHIVES

Rod Stewart trae a México su The Final Run Tour con tres conciertos en septiembre de 2026, con boletos a la venta a través de Ticketmaster.

El cantante británico se presenta el miércoles 9 de septiembre en el Estadio Borregos de Monterrey, el viernes 11 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el domingo 13 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

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El calendario de ventas inicia con la Venta Beyond este miércoles 3 de junio a las 9:00. La Preventa Priority es el jueves 4 de junio a las 9:00, la Preventa Banamex el viernes 5 de junio a las 11:00 y la Venta General el sábado 6 de junio a las 11:00.

Ticketmaster ofrece 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 pesos.

El boleto más barato en Monterrey cuesta 1,300 pesos en Cancha General

El Estadio Borregos abre sus puertas a Rod Stewart (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

El Estadio Borregos recibe a Rod Stewart el miércoles 9 de septiembre. La localidad de menor precio es la Cancha General, con boletos desde 1,300 pesos (con cargos).

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Ventajas: Es la zona más accesible económicamente de todo el recinto y coloca al asistente en el piso del estadio, lo que puede traducirse en una atmósfera más intensa y cercana al escenario que las gradas laterales.

Desventajas: Al tratarse de un espacio sin asiento asignado, la visibilidad depende de qué tan temprano llegue el asistente y de cuánta gente se acumule al frente. Quienes lleguen tarde o con poca estatura pueden terminar con la vista bloqueada por otras personas.

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Para quien prefiere un asiento garantizado pero sigue buscando precio bajo, las secciones Plata Poniente y Plata Oriente arrancan desde 1,700 pesos. Están ubicadas en los costados del estadio, lo que implica una perspectiva lateral del escenario, aunque con visibilidad asegurada desde la butaca.

En Guadalajara, General B también arranca en 1,300 pesos

Rod Stewart escogió el Coliseo GNP Seguros en Guadalajara para su show CDMXREUTERS/Russell Cheyne

El Coliseo GNP Seguros aloja el concierto del viernes 11 de septiembre. La opción más barata es General B, con boletos desde 1,300 pesos.

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Ventajas: El precio iguala al más bajo de Monterrey y el Coliseo GNP Seguros es un recinto recién remodelado.

Desventajas: La sección General B suele ubicarse en zonas sin visibilidad directa al escenario central. Sin asiento fijo, la experiencia depende del orden de llegada.

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Una alternativa de bajo costo con asiento es la Grada Poniente o Grada Oriente, desde 1,500 pesos. Estas secciones se encuentran en los laterales del coliseo; la vista llega desde un ángulo oblicuo al escenario, aunque con butaca asignada.

En el Palacio de los Deportes, el Nivel EE es la entrada más barata con 1,300 pesos

Rod Stewart escogió el Palacio de los Deportes para su show en CDMX. REUTERS/Jack Taylor/Pool

El domingo 13 de septiembre, el Palacio de los Deportes en Ciudad de México cierra la gira. El boleto de menor precio corresponde al Nivel EE, desde 1,300 pesos.

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Ventajas: El Palacio de los Deportes es el recinto de mayor tradición para conciertos masivos en México. Incluso desde los niveles más altos, el diseño circular del inmueble permite tener el escenario en el campo visual, a diferencia de los estadios de fútbol donde las gradas laterales quedan de perfil.

Desventajas: El Nivel EE se encuentra en la parte más alta del recinto. La distancia al escenario es considerable y los detalles visuales del artista se reducen. Para quienes valoran ver de cerca a Rod Stewart en lo que él mismo llama su gira de despedida, este nivel puede resultar insuficiente sin pantallas de apoyo.

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El Nivel E, un escalón por encima, sube a 1,600 pesos y ofrece una posición ligeramente mejor dentro del mismo anillo superior.