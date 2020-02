Además, aclaró que “jamás he sentido en riesgo mi puesto, porque Amaury me lo dice cara a cara que está apoyando, y ahora que nos tocó ganar, no me dijo nada de eso, seguimos trabajando, siento el apoyo de los directivos y los jugadores, que es vital, y seguimos trabajando con confianza y con optimismo en que vamos a mejorar, en lo futbolístico y en el puntaje".