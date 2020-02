3. La política del gobierno refuerza la degradación socioeconómica en México. Las transferencias directas de dinero no resuelven el problema del bienestar que plantea el Presidente, sino lo acentúa. En busca de lealtades clientelares, la transferencia directa de dinero alcanzará hasta que se quede sin dinero. Intentará el gobierno ampliar la recaudación entre los grandes contribuyentes, pero nada logrará si continúa tirando dinero en proyectos no productivos, o en programas por los que no se pagan impuestos. Sin incentivos para el sector privado, como hasta ahora, mover sus capitales fuera de México será la alternativa, continuando con la fuga de capitales que se vive desde 2018.