María Vanesa Pedraza Madrid, ex colaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, aparece como la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue utilizada por el ex secretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del gobierno federal.