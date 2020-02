El 11 de febrero, su madre, la señora María Magdalena, avisó que llegaría tarde por ella. Sin embargo, a la persona que recibió el recado no le pareció un retraso considerable, así que no avisó al personal de la puerta, por lo que la niña se fue con una mujer, la cual algunos padres de familia que también tiene a sus hijos en la escuela Enrique C. Rébsamen, se trata de “la señora que vendía papitas” afuera del colegio, algo que explicaría la razón por la que Fátima se fue con ella. La conocía.