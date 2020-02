La FGJ indicó a través de un comunicado que el juzgador no permitió a la Fiscalía controvertir los datos de prueba presentados por la defensa, viéndose parcial y tendiente a favorecer al imputado. La funcionaria argumentó “habría que ver (si se trata de corrupción), eso es algo que corresponde una investigación, pero yo lo dije ayer, no me parece que fue correcta la actuación de los jueces y ahí dice en el comunicado de la Fiscalía por qué”.