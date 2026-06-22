México

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 22 de junio

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Guardar
Google icon
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México actualizó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 22 de junio al corte de las 05:00 horas.

PUBLICIDAD

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad aseguró que la calidad del aire es “Buena” este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Bajo” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Buena

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de junio?

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 22 de junio

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 22 de junio

Pemex controla fuga de combustóleo en ducto de Salina Cruz, Oaxaca

El incidente es el más reciente de una cadena de eventos similares registrados en el municipio oaxaqueño este mes

Pemex controla fuga de combustóleo en ducto de Salina Cruz, Oaxaca

Precio de la gasolina en Jalisco este 22 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precio de la gasolina en Jalisco este 22 de junio

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 22 de junio en Puebla?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 22 de junio en Puebla?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su informe 2025

Miles de rosas y un presunto mensaje familiar: las imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno Día del Padre

ENTRETENIMIENTO

Daniela Parra devastada por la eliminación de Pablo Villagrán en MasterChef México: así fue su reacción

Daniela Parra devastada por la eliminación de Pablo Villagrán en MasterChef México: así fue su reacción

El mensaje especial con el que Ángela felicitó a Pepe Aguilar en redes sociales

MasterChef México 2026: quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Maca Carriedo sale en defensa de Wendy Guevara tras polémica con Alejandra Bogue: “Dentro de la comunidad también hay diversidad”

DEPORTES

El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales

El árbitro César Arturo Ramos rompe récord mexicano en mundiales

Profeco instala módulos de atención para fanáticos del Mundial: qué son y cómo ayudan a prevenir fraudes

Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

Este es el contrato que Esteban Solari tiene con Pumas al ser el nuevo entrenador

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2