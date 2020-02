Aunque el fiscal dejó mucho a la interpretación durante la entrevista, acotó que sí hay un vínculo que une las detenciones de varios colaboradores del ex mandatario, entre ellos Juan Collado Mocelo, su abogado, el 9 de julio de 2019; Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), el 13 de agosto de 2019; y Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el 12 de febrero de pasado en Málaga, España.