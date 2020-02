Con esa poca verificación de la calidad de líquido se ha logrado identificar que 58.3% de las aguas superficiales en México no cumplen con los indicadores de sanidad mínima. Hay 4,142 sitios de medición en aguas superficiales, de los que 29.2% no cumple con los límites permisibles de Bioquímica de Oxígeno, DQO, toxicidad y/o enterococos; 29.1% no cumple con los límites permisibles de escherichia coli, coliformes fecales, sólidos suspendidos totales y/o porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Mientras que sólo 41.7% cumple con todos los indicadores.