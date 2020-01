“Me di cuenta que me sentía muy mal y yo no entendía, había una parte de mí, de mi cuerpo, de mis emociones, decía: me siento mal, no me gusta, me da vergüenza y había otra parte de mi que peleaba con esa parte muy natural, y pensaba: es un religioso, es un padre y nada de lo que hace está mal porque son buenos. Hasta que un día tuve la claridad para asociarlo y de decir, ya no aguanto lo que me hace el padre”.