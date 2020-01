A las 21:20 horas del 22 de enero, el fiscal de la alcaldía Coyoacán, Pedro Faro Padrón, solicitó hablar con las personas que acudieron al sitio a apoyar a las estudiantes. Declaró que las razones por los que fueron detenidas las estudiantes no son punibles, por lo que no había motivo para que estuvieran detenidas. Además de que no había pruebas para acusarlas.