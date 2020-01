No obstante, estos artículos nunca llegaron a su destino e incluso, el encargado del almacén general de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), indicó que no sabía de su existencia. Por lo que, la ASF indica que ya había un fuerte daño al erario, pues no hay evidencia de que objeto alguno haya llegado a alguno de los 400 municipios.