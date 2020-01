“Pero a veces no tenemos dinero para la gasolina que está bien cara o hay veces que la camioneta no funciona y no hay para repararla”, dice la mujer, que deja en el piso de tierra una cubeta con agua que llevaba del corral a la cocina. Lo dice como resignada. Incluso sonríe. Lo mismo cuando cuenta que su esposo anda en muletas desde que se accidentó cuidando los caballos de aquel rancho.