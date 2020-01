“Este pez (Sladenia shaefersi) tiene el nombre común de rape Schaefer. Aunque nos encontramos distintos tipos de rape durante nuestra exploración, esta especie particular no es tan conocida, por lo que vislumbrarla durante la inmersión 12 del 2019 durante la exploración en aguas profundas al sureste de EEUU, y ver sus aletas modificadas que actúan como pies y le permiten caminar en el fondo marino, fue todo un placer", escribió en su cuenta de Facebook NOAA Office of Ocean Exploration an Research, agencia que lideró el proyecto.