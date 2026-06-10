Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano gana terreno tras datos de inflación en Estados Unidos

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en México luego de que los datos de inflación en Estados Unidos, influyeran en la cotización de este miércoles. (REUTERS/Edgard Garrido)

La cotización de cierre de tipo de cambio USD/MXN de este miércoles, operó nuevamente con un sesgo bajista, luego de que los inversionistas consideraran los datos de inflación en Estados Unidos, lo que impulsó el debilitamiento del billete americano.

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,41 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 17,46 pesos mexicanos. Según Dow Jones.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,4%, aunque en el ámbito interanual presenta una caída del -6,58%.

El dólar estadounidense ha presentado una tendencia negativa frente al peso mexicano durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,59%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,61%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.

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De acuerdo con el reporte de divisas de Grupo Financiero Monex, el índice DXY, que mide la fuerza del dólar ante otras divisas en el mercado, registró un mínimo intradía de 99.73 puntos, influido directamente por la decisión de los inversionistas al considerar los datos de inflación en Estados Unidos.

El reporte de inflación al consumidor registró un aumento anual de 4.2% en mayo, desde la cifra previa de 3.8%, implicando su nivel más alto desde abril de 2023.

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Además, los precios de energía se dispararon 23.5%, provocado por la continuidad de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Sin embargo, el componente subyacente presentó un crecimiento mensual de 0.2%, frente al 0.4% anterior, con lo que se situó debajo de las previsiones de 0.3%.

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Por otro lado, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro registró un crecimiento limitado, con el nodo de diez años estabilizándose en 4.52%.

Asimismo, el mercado de derivados de Chicago (CME por sus siglas en inglés), mostró probabilidades implícitas de un incremento de 25 pb al rango objetivo de la tasa de fondos federales, las cuáles se redujeron levemente a 42.9% desde 43.3% de la sesión del día anterior.

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Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

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Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

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Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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