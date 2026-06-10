Gobierno de la CDMX acompañará a madres buscadoras en la inauguración del Mundial 2026

El acompañamiento de la Comisión de Búsqueda busca que la acción de las familias buscadoras se realice “de forma segura y en libertad”, según el comunicado. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

La Comisión de Búsqueda de la CDMX informó este 10 de junio que acompañará a las familias buscadoras para visibilizar sus casos durante la inauguración del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio, con el objetivo de que la acción se realice “de forma segura y en libertad”, según el comunicado.

El organismo recordó que ya realizó un acompañamiento similar durante la inauguración del Estadio Ciudad de México el pasado 28 de marzo, cuando también apoyó a las familias en la visibilización de sus casos.

PUBLICIDAD

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México sostuvo que mantiene su “compromiso incansable” de continuar la búsqueda de personas desaparecidas “por todos los medios”, con respeto a la dignidad de las familias y respaldo a su exigencia de justicia.

También señaló que las acciones de búsqueda en casos en curso y la respuesta inmediata ante nuevos reportes “continúan desarrollándose con normalidad”.

Claudia Sheinbaum señala que el Gobierno de la CDMX debe explicar el retiro de fichas de búsqueda rumbo al Mundial 2026

La presidenta afirmó que la administración capitalina encabezada por Clara Brugada debe dar una explicación sobre las fichas de búsqueda. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de la CDMX aclarar el retiro de fichas de búsqueda colocadas por colectivos en los alrededores del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, tras señalamientos de que personal del inmueble las quitó.

PUBLICIDAD

En su conferencia “La Mañanera” del pasado martes 9 de junio, Sheinbaum afirmó que la administración capitalina, encabezada por Clara Brugada, debe dar una explicación:

“Bueno, eso lo tiene que contestar el Gobierno de la ciudad, pero pueden acercarse. Y también que se conozca lo que hemos venido haciendo, porque no es que digamos que el problema no existe. Existe y lo estamos atendiendo”, declaró.

PUBLICIDAD

Colectivos de búsqueda realizan jornadas para pegar fichas en la zona del estadio, con el objetivo de aprovechar la atención de la prensa internacional por el Mundial 2026 y exponer la crisis de desapariciones en el país.

En un comunicado conjunto difundido el pasado 9 de mayo, los colectivos denunciaron que personal de seguridad y operación del Estadio Ciudad de México retiró las fichas; sostuvieron que la medida privilegia la imagen del inmueble sobre la búsqueda y la memoria de sus familiares:

PUBLICIDAD

“Nuestros foto volantes no eran propaganda política, no eran anuncios comerciales, no eran vandalismo. Eran rostros. Eran nombres. Eran hijos, hijas, hermanos, hermanas y padres desaparecidos”, señalaron.

Prensa internacional alerta por el plantón de maestros en el acceso al Zócalo antes del Mundial

El corresponsal Rob Harris, de Sky News, señala que hay barricadas y cientos de carpas instaladas por más de una semana, a lo largo de unos 600 metros, en el acceso a la Plaza de la Constitución.

La prensa internacional advirtió que la CDMX, el Zócalo y la zona de aficionados del Mundial muestran un escenario distinto al previsto: maestros en protesta ocupan el acceso principal a la Plaza de la Constitución a días del arranque del torneo, una presencia que, según Sky News, haría que los visitantes se lleven una decepción.

PUBLICIDAD

El dato que concentra esa imagen es la extensión del campamento. Según Sky News, hay barricadas y cientos de carpas instaladas desde hace más de una semana a lo largo de 600 metros en el acceso a la plaza, aunque en el lugar permanece una pantalla colocada para el torneo.

Rob Harris, corresponsal, dijo a Sky News que la principal zona de fans del Mundial en la capital está prácticamente tomada por el plantón. El reporte del medio británico sostuvo que el ambiente festivo previsto para ese punto del Centro Histórico queda desplazado por la protesta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Sky News, los manifestantes son docentes, principalmente de educación primaria, inconformes por sus condiciones salariales y de pensiones. En el reportaje, uno de los maestros afirmó al medio británico que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría incumplido compromisos hechos con el gremio.

Según el mismo medio, los maestros también expresaron que se sienten agotados y explotados. Además, sostuvieron que el Mundial está dirigido a clases empresariales y que ellos no tienen acceso económico a ese evento.

PUBLICIDAD