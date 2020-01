La detención del funcionario es la séptima efectuada contra personas que trabajaron en el gobierno de la Ciudad de México en la administración pasada. La Procuraduría también ha arrestado a Gabriel Rincón Hernánez, ex director general de Administración Financiera. Sinthya Campos Hernández, ex directora de la Oficialía Mayor, Sinthya Campos Hernández, Joel Pozol Ruíz, exsubdirector de Análisis Sectorial, además de Enrique Takahashi Villanueva, ex director de Licitación de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas.