Con la de Collins, serían cuatro órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de funcionarios del gobierno de Mancera Espinosa. Una es en contra de Édgar Tungüi, ex comisionado para la Reconstrucción y ex secretario de Obras, también la girada en contra de Felipe de Jesús Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la de Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano, quien, al momento de ser notificado de su detención, presentó un amparo por lo cual fue dejado en libertad.