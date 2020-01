Hasta ahora han sido detenidos y vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción siete ex funcionarios de la pasada administración capitalina: el ex subsecretario de Egresos de la Junta de la Dirección General de Administración, Hedilberto Chávez Gerónimo; la ex subsecretaria de Planeación Financiera, Berenice Guerrero Hernández; el ex director de Fondos y Valores, José Iván Morales; el exdirector general de Administración Financiera, Gabriel Rincón Hernández; la exdirectora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, Sinthya Campos Hernández; el ex subdirector de Análisis Sectorial, Joel Pozol Ruiz, y el ex director de Licitación de Obras Públicas de la Secretaria de Obras Públicas, Enrique Takahashi Villanueva.