"Si ya lo empiezas a consumir y empiezas a ver resultados y los resultados tienen que ver con la aceptación social, con que te vuelvas famoso porque lo haces, entonces vas a crear una obsesión, se vuelve una adicción, no podemos nosotros echarle la culpa a todo lo que es las redes sociales, o sea no podemos satanizar estas cosas, pues la salud mental debe de ser preventiva no correctiva y evitar que el único valor que tenga, yo insisto, sea el número de likes que me dan, sino para empezar a valorar lo que yo hago por lo que soy”, puntualizó la jefa de Salud Mental.