Antes todos querían saber cómo vivían los ricos: las redes sociales agotaron la curiosidad, y la admiración

Antes había que mirar Lifestyles of the Rich and Famous o comprar revistas especializadas para conocer el interior de las mansiones de los millonarios. Pero en la última década internet levantó el velo, y la familiaridad cambió la perspectiva de los millennials sobre la opulencia