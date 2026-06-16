Operativo Kukulkán: plan de seguridad para Mundial 2026 ha sido un éxito, afirma Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el Operativo Kukulkán, implementado como parte de la estrategia de seguridad para el Mundial 2026, ha arrojado resultados positivos y se ha consolidado como un modelo exitoso de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que este esquema de seguridad ha permitido fortalecer la vigilancia en las entidades que serán sede de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

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El secretario explicó que el Operativo Kukulkán forma parte de las acciones preventivas diseñadas para garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros durante el evento deportivo más importante del planeta, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es el Operativo Kukulkán?

De acuerdo con García Harfuch, el Operativo Kukulkán es una estrategia integral de seguridad que involucra a corporaciones federales, fuerzas estatales, autoridades municipales y áreas de inteligencia para prevenir delitos y mantener condiciones de paz en zonas turísticas, urbanas y de alta afluencia.

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El funcionario señaló que los resultados obtenidos hasta ahora muestran una coordinación efectiva entre instituciones, lo que ha permitido actuar de manera oportuna ante distintos incidentes y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.

Harfuch destaca coordinación rumbo al Mundial 2026

Durante su intervención en Palacio Nacional, el secretario subrayó que la preparación para el Mundial 2026 requiere una planeación anticipada y una estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno.

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Indicó que las acciones desarrolladas mediante el Operativo Kukulkán han servido como prueba para los protocolos que se aplicarán durante la justa mundialista, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de atención para millones de visitantes que se espera lleguen al país.

Asimismo, destacó la participación de instituciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia, las cuales trabajan de manera coordinada para garantizar condiciones óptimas durante los eventos vinculados a la Copa del Mundo.

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Gobierno federal mantiene estrategia de seguridad para la Copa del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la organización del Mundial 2026 representa una oportunidad para mostrar la capacidad de México en materia de infraestructura, turismo y seguridad.

En este contexto, el Gobierno de México mantiene diversas acciones de preparación en las ciudades sede y en los corredores turísticos que recibirán visitantes durante la competencia. Según Omar García Harfuch, la experiencia obtenida con el Operativo Kukulkán demuestra que la coordinación institucional será uno de los pilares para garantizar un evento seguro y ordenado.

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El funcionario reiteró que las labores de planeación continuarán en los próximos meses con el objetivo de fortalecer los dispositivos de seguridad y brindar certeza tanto a la población mexicana como a los aficionados que acudirán al Mundial 2026.