México

Operativo Kukulkán: plan de seguridad para Mundial 2026 ha sido un éxito, afirma Harfuch

El secretario de seguridad destacó que este esquema ha permitido fortalecer la vigilancia en las entidades sede de la Copa Mundial

Guardar
Google icon
Imagen PLAX3OAU2RBLDK3Z3CJLXQP2VM

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el Operativo Kukulkán, implementado como parte de la estrategia de seguridad para el Mundial 2026, ha arrojado resultados positivos y se ha consolidado como un modelo exitoso de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que este esquema de seguridad ha permitido fortalecer la vigilancia en las entidades que serán sede de actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

PUBLICIDAD

El secretario explicó que el Operativo Kukulkán forma parte de las acciones preventivas diseñadas para garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros durante el evento deportivo más importante del planeta, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es el Operativo Kukulkán?

De acuerdo con García Harfuch, el Operativo Kukulkán es una estrategia integral de seguridad que involucra a corporaciones federales, fuerzas estatales, autoridades municipales y áreas de inteligencia para prevenir delitos y mantener condiciones de paz en zonas turísticas, urbanas y de alta afluencia.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que los resultados obtenidos hasta ahora muestran una coordinación efectiva entre instituciones, lo que ha permitido actuar de manera oportuna ante distintos incidentes y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.

Harfuch destaca coordinación rumbo al Mundial 2026

Durante su intervención en Palacio Nacional, el secretario subrayó que la preparación para el Mundial 2026 requiere una planeación anticipada y una estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Indicó que las acciones desarrolladas mediante el Operativo Kukulkán han servido como prueba para los protocolos que se aplicarán durante la justa mundialista, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de atención para millones de visitantes que se espera lleguen al país.

Asimismo, destacó la participación de instituciones de seguridad, protección civil y servicios de emergencia, las cuales trabajan de manera coordinada para garantizar condiciones óptimas durante los eventos vinculados a la Copa del Mundo.

Gobierno federal mantiene estrategia de seguridad para la Copa del Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la organización del Mundial 2026 representa una oportunidad para mostrar la capacidad de México en materia de infraestructura, turismo y seguridad.

En este contexto, el Gobierno de México mantiene diversas acciones de preparación en las ciudades sede y en los corredores turísticos que recibirán visitantes durante la competencia. Según Omar García Harfuch, la experiencia obtenida con el Operativo Kukulkán demuestra que la coordinación institucional será uno de los pilares para garantizar un evento seguro y ordenado.

El funcionario reiteró que las labores de planeación continuarán en los próximos meses con el objetivo de fortalecer los dispositivos de seguridad y brindar certeza tanto a la población mexicana como a los aficionados que acudirán al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Mundial 2026Omar García HarfuchSeguridadOperativo KukulkánLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ya tienen identificados a los diversos líderes regionales y cómo se estructura el interior de este grupo delictivo considerado aún el más poderoso del país

Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más capos

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 16 de junio: sin indicios actuales de la alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Además de hablar sobre el Tricolor, Mohamed se refirió a las metas que aún busca cumplir dentro del futbol argentino

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

La resolución de vinculación a proceso se da a poco más de catorce meses de que él iniciara una demanda civil contra la televisora, y el caso podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

La distancia por cuestiones laborales no ha frenado la relación de la conductora y el productor

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Traumatismo y heridas punzocortantes causaron la muerte de hombre localizado calcinado en Mexicali

Detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49% los homicidios en Morelos, afirma gobierno de Sheinbaum

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: detención de alcaldes de Morelos redujo homicidios en la entidad

ENTRETENIMIENTO

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

Los dos delitos penales por los que Imagen Televisión denunció Andrés Tovar y la relación con Rocío Sánchez Azuara

¿Tania Rincón se volverá a casar? Su joven novio Pedro Pereyra destapa los planes de la pareja

Andrés Tovar asegura que Imagen Televisión lo ‘persigue y criminaliza’ tras proceso penal en su contra

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

DEPORTES

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

Javier Aguirre reconoce la importancia de Lionel Messi para el futbol mundial: “Es historia”

Colombianos tomarán el Ángel de la Independencia en México: convocan al primer gran banderazo previo a su debut en el Mundial 2026

Carlos, el panadero colombiano que superó la quiebra de su primer negocio en México y encontró la forma de salir adelante

Reportan que Brian Gutiérrez es seguido de cerca por equipos de la Ligue 1 en Francia