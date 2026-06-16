¿Por qué Antonio Mohamed ya no quiere dirigir a la Selección Mexicana? Esto fue lo que respondió

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Antonio Mohamed cerró nuevamente la puerta a una posible llegada a la Selección Mexicana.

El entrenador de Toluca aseguró que no contempla asumir el cargo en el futuro y reveló que la decisión tomada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en un proceso anterior terminó por romper cualquier interés que pudiera tener en dirigir al representativo nacional.

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Durante una entrevista concedida a DSports Radio en Argentina, el estratega argentino habló sobre las selecciones que han llamado su atención a lo largo de su carrera, recordó su acercamiento con la FMF y compartió algunos de sus objetivos profesionales a mediano plazo.

Mohamed recuerda su desencuentro con la FMF

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico explicó que a lo largo de los años ha recibido consultas relacionadas con otras selecciones nacionales, aunque señaló que únicamente se identificaría con proyectos vinculados a México o Argentina.

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“Me han preguntado por otras selecciones, pero yo si no es México o Argentina no podría. Yo me siento muy argentino, no podría estar cantando el himno de Ecuador”, afirmó durante la entrevista.

Sin embargo, al referirse específicamente a la Selección Mexicana, Mohamed dejó claro que su postura cambió tras el proceso en el que fue considerado como candidato al cargo.

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“La FMF se reunió conmigo y eligieron a otro seleccionador. Quedé muy enfadado por eso. Ellos se habrán cobrado alguna deuda conmigo. Ya les dije que no vuelvan a buscarme más”.

Las declaraciones refuerzan la posición que el entrenador ha manifestado recientemente sobre la posibilidad de dirigir al Tri, una opción que asegura no contemplar para el futuro.

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Boca Juniors y Huracán, los objetivos que mantiene en su carrera

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Además de hablar sobre la Selección Mexicana, Mohamed se refirió a las metas que aún busca cumplir dentro del futbol argentino. Entre ellas destacó la posibilidad de convertirse algún día en entrenador de Boca Juniors.

“Yo creo que fue la vez que más posibilidades hubo y la vez que la gente me dio tanta aprobación. Por eso insisto en que ya llegará mi momento en Boca”.

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El estratega también reveló una aspiración fuera de los banquillos al señalar que le gustaría ocupar la presidencia de Huracán, club con el que mantiene una estrecha relación.

“Tengo el sueño de ser presidente de Huracán también”.

Finalmente, al ser consultado sobre la Copa del Mundo 2026, Mohamed señaló a Argentina, Francia y España como los principales candidatos al título.

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En contraste, expresó dudas sobre el funcionamiento de Brasil pese a la historia y jerarquía del conjunto sudamericano.