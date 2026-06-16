Profesor de Ecatepec es vinculado a proceso por abuso sexual contra alumna: surgen testimonios de otros posibles casos en la misma secundaria

Víctor Iván “N” fue vinculado a proceso por una segunda causa penal relacionada con la misma víctima. (Imagen generada con IA | Infobae México)

Víctor Iván “N”, profesor de secundaria acusado de abuso sexual contra una alumna de 14 años en Ecatepec, fue vinculado a proceso por una segunda causa penal relacionada con la misma víctima y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la institución, el nuevo proceso corresponde a presuntos hechos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2025, cuando el docente impartía clases en la Escuela Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl. La Fiscalía señaló que el profesor habría realizado tocamientos de índole sexual en al menos tres ocasiones contra la menor de edad.

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Las autoridades precisaron que esta causa es independiente del primer proceso que ya enfrentaba el docente por hechos distintos ocurridos en octubre de 2025. En ambos expedientes la presunta víctima es la misma adolescente.

La Fiscalía del Estado de México indicó que Víctor Iván “N” enfrenta actualmente dos procesos penales relacionados con las denuncias presentadas por la menor. De acuerdo con el artículo 270 del Código Penal estatal, el delito de abuso sexual cometido contra una persona menor de edad puede sancionarse con penas que van de ocho a 15 años de prisión cuando se acreditan actos de naturaleza sexual.

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Bajo ese marco legal, el profesor podría enfrentar una condena de hasta 15 años de cárcel en caso de que una autoridad judicial determine su responsabilidad al concluir los procedimientos en curso. Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía sostuvo que los dos procesos continúan en etapa judicial y será la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado conforme avance el procedimiento.

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La reaprehensión que lo regresó al penal de Chiconautla

La nueva vinculación ocurre días después de que Víctor Iván “N” fuera reaprehendido por agentes ministeriales.

El profesor había recuperado su libertad el pasado 29 de mayo luego de que una resolución judicial le permitiera enfrentar uno de los procesos fuera de prisión mediante el pago de una garantía económica de 75 mil pesos.

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La Fiscalía anunció la vinculación a proceso de Víctor Iván "N" la noche de este lunes. (Crédito: X | @FiscaliaEdomex)

Sin embargo, la Fiscalía mexiquense informó que continuó integrando la carpeta de investigación y obtuvo una nueva orden de aprehensión relacionada con otros hechos denunciados por la misma víctima.

La captura fue ejecutada el 10 de junio y derivó en su reingreso al penal estatal de Chiconautla, donde permanece mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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La dependencia sostuvo que desde entonces el docente enfrenta dos procedimientos penales distintos derivados de las denuncias presentadas por la familia de la adolescente.

Cómo inició la investigación

El caso adquirió notoriedad pública después de que la madre de la estudiante descubriera conversaciones entre su hija y el profesor.

Según la denuncia, el acercamiento entre ambos habría iniciado durante 2025 cuando el docente impartía clases de coro y tecnología en la secundaria ubicada en Ecatepec.

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La controversia aumentó tras la difusión de un audio atribuido al maestro en el que reconocía mantener una relación sentimental con la adolescente. En la grabación señalaba que ambos habían tomado la decisión de convertirse en pareja y manifestaba su intención de hablar con los padres de la menor para formalizar la relación.

De acuerdo con la versión difundida por la familia, el profesor expresó que “tomaron la decisión de ser novios”, argumento que posteriormente fue incorporado al debate público en torno al caso.

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La madre de la estudiante relató además que el docente acudió a su domicilio para exponer sus intenciones respecto a la joven. Tras esos hechos, la familia presentó una denuncia ante las autoridades mexiquenses.

(Crédito: captura de pantalla | redes sociales)

Las investigaciones derivaron en la detención inicial del profesor y en los procedimientos judiciales que actualmente continúan en desarrollo.

Exalumnas relatan experiencias y la madre teme que existan más casos

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, comenzaron a surgir testimonios públicos de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares dentro de la misma comunidad escolar.

Uno de los casos fue difundido por una exalumna de la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl, quien afirmó públicamente que años atrás fue víctima de abuso por parte de otro profesor del plantel. La mujer sostuvo que durante su etapa como estudiante fue convencida de que mantenía una relación sentimental con el docente y decidió hacer pública su historia tras conocer el caso de la menor de 14 años.

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Hasta el momento, esos señalamientos corresponden a testimonios difundidos públicamente y no forman parte de los procesos judiciales abiertos contra Víctor Iván “N”.

De forma paralela, la madre de la adolescente denunciante expresó su preocupación de que pudieran existir más personas afectadas. La mujer señaló en entrevistas que, después de que el caso se hizo público, recibió mensajes y versiones de personas que refieren experiencias similares relacionadas con el profesor.

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, comenzaron a surgir testimonios de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares dentro de la misma comunidad escolar. (Crédito: captura de pantalla Google maps)

También indicó que organizaciones que acompañan jurídicamente a la familia han tenido conocimiento de otros testimonios. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han informado sobre nuevas causas penales o investigaciones derivadas de esos relatos.

Los señalamientos han mantenido la atención sobre la comunidad escolar y han impulsado llamados para que cualquier posible víctima acuda ante las autoridades correspondientes en caso de considerar que fue víctima de algún delito.

Interviene la Secretaría de las Mujeres

El caso también provocó un posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres, quien sostuvo que las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden analizarse bajo los mismos parámetros que las relaciones entre adultos debido a las diferencias de edad, desarrollo y condiciones de poder existentes entre ambas partes.

Asimismo, señaló que las autoridades encargadas de impartir justicia deben actuar bajo criterios de protección integral de la infancia, perspectiva de género e interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, Víctor Iván “N” enfrenta dos procesos penales relacionados con la misma menor de edad. Mientras la Fiscalía del Estado de México continúa con las investigaciones, el docente permanecerá en prisión preventiva justificada a la espera de que avancen las siguientes etapas judiciales del caso.