Marjorie de Sousa sin filtros: las confesiones que hizo la actriz a Montserrat Oliver

“Que se quieran más, que se respeten más, que no se dejen, que luchen por lo que quieren, que cuando les digan que no, porque siempre nos van a decir que no, le demos con todo porque para eso venimos a la vida y por eso somos mamás, el hecho de que podamos dar vida significa que podemos hacer lo que queramos en la vida sin decirnos ‘tú no puedes’. O sea que nunca te señalen y te digan ‘tú no puedes’”, finalizó la rubia.