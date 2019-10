Pero la postura de Julián Gil, sobre una conciliación, ha sido clara: “Yo, lamentablemente, no tengo nada que hablar con ella… pero una persona que me quiso ver preso, que me acusó de narcotráfico, que me acusó de violento, que me acusó de drogadicto ¿Tú crees que yo tengo ganas de sentarme a hablar con ella? No, yo lo que quiero es compartir con mi hijo”, sentenció.