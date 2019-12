La larga sombra de Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) que fue detenido en Estados Unidos acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico, se extiende no solamente sobre dos ex presidentes y un ex juez de la Suprema Corte mexicana, sino también sobre colaboradores más cercanos, que han tenido un destino áspero y en algunos casos incluso fatal.